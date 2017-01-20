墨西哥傳奇毒梟古茲曼 遭引渡美國受審

墨西哥毒梟古茲曼已被引渡至美國受審。（歐新社）

2017-01-20 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕在墨西哥擁有神話般地位的傳奇毒梟古茲曼（Joaquin Guzman），長年來無視法律以及屢次透過戲劇性方式逃獄的他，已遭墨西哥當局引渡至美國受審。

綜合外媒報導，古茲曼去年躲藏至墨西哥邊境城市華瑞茲城時，被毒品管理局、移民海關機構和美國執法單位圍捕，並在近日引渡至美國。古茲曼已在當地時間週四飛抵紐約，將在週五於布魯克林法庭上出庭。

美國官方透露，墨西哥當局希望在美國準總統川普就職前引渡古茲曼，原因在於川普在競選期間不斷要墨西哥出錢築牆。

古茲曼在美國將面對6件起訴，包括被布魯克林法院指控在1990至2005年期間，運送26萬磅的古柯鹼至美國，加州、德州、伊利諾州等也都對古茲曼提出告訴。但墨西哥外交部表示，因墨西哥反對死刑，古茲曼已確保不會被判死。