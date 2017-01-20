「終於可以住了！」強國抵制APA 日網友卻樂翻....

2017-01-20 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本APA飯店因放置「否認有南京大屠殺」的歷史書籍，讓強國人的玻璃心又碎了滿地，除了以駭客攻擊方式癱瘓APA官網以外，中國知名訂房平台也火速將APA下架。不過，遭到中國抵制的APA飯店卻獲得日本民眾一致好評，認為APA今後若能成為「China-Free」的飯店就太好了。

日本媒體《時事通信》認為，中國對APA飯店的抵制可能會長期化，不過，日本網友們卻開心的表示，APA飯店如果沒有中國客，將會乾淨許多、房內東西不會不見，「終於可以去住了」。

APA集團表示，集團執行長元谷外志雄（筆名「藤誠志」）所著的書籍是根據事實所撰寫成的，為了使更多人了解歷史的真相，不會將書從客房內撤除。