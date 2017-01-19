情侶在野外親熱被當成野豬 慘遭獵人射殺

德國一對情侶在野外親熱，卻被獵人當成野豬而開槍，造成1死1殤的憾事。圖為示意圖，與本新聞無關。（路透）

2017-01-19 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國一對情侶在野外約會時擁抱著彼此，結果在遠處有個32歲獵人亞歷山大（Alexander），竟手持來福槍把情侶當成野豬開槍射殺，導致男子傷重而死，女子則手臂受傷。

據《鏡報》報導，諾曼（Norman）當時和女友卡塔齊娜（Katarzyna）忘情地擁抱，接著卡塔齊娜聽到一聲巨響，她的愛人則立刻倒地不起。原來有1顆子彈從諾曼的腋窩進入上半身，攪碎他的肝臟後穿透出來，擊中了卡塔齊娜的手臂。

全案進入審判期間後，代表諾曼的律師勛柏格（Matthias Schoeneburg）表示，諾曼在10分鐘內就死亡了，而亞歷山大的行為違反了所有獵人的規則。

亞歷山大則聲稱當時他看到情侶身後65英呎（約20公尺）處真的有頭野豬，不過勛柏格認為，這名獵人應該很清楚如果射擊失誤會有多嚴重的後果，此案目前仍在法院審理。