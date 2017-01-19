情侶在野外親熱被當成野豬 慘遭獵人射殺
2017-01-19 10:32
德國一對情侶在野外親熱，卻被獵人當成野豬而開槍，造成1死1殤的憾事。圖為示意圖，與本新聞無關。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕德國一對情侶在野外約會時擁抱著彼此，結果在遠處有個32歲獵人亞歷山大（Alexander），竟手持來福槍把情侶當成野豬開槍射殺，導致男子傷重而死，女子則手臂受傷。
據《鏡報》報導，諾曼（Norman）當時和女友卡塔齊娜（Katarzyna）忘情地擁抱，接著卡塔齊娜聽到一聲巨響，她的愛人則立刻倒地不起。原來有1顆子彈從諾曼的腋窩進入上半身，攪碎他的肝臟後穿透出來，擊中了卡塔齊娜的手臂。
全案進入審判期間後，代表諾曼的律師勛柏格（Matthias Schoeneburg）表示，諾曼在10分鐘內就死亡了，而亞歷山大的行為違反了所有獵人的規則。
亞歷山大則聲稱當時他看到情侶身後65英呎（約20公尺）處真的有頭野豬，不過勛柏格認為，這名獵人應該很清楚如果射擊失誤會有多嚴重的後果，此案目前仍在法院審理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 世新零分老師 道歉辭職
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 助學14年 紡織業者白璨榮付出500萬
- 食藥署查市售年節食品 醃漬蔬菜最多違規
- 林昶佐PO晚宴合照 葉望輝搞笑「專業亂入」！
- 陽明山美軍宿舍缺下水道 惡臭熏天
- 富邦盃》林威廷看「同窗教練」 一樣好棒棒
- 恩主公醫院 核醫設備上陣
- 女兒不睡覺狂哭 吳鳳拿出千元大鈔秒安靜
- 狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 女歌手沾土豪哥 曾登社會新聞版面
- 奶爸楊銘威把Mia打扮成醬 網友崩潰了
- 企業家回饋鄉里 獎助六嘉弱勢生
- 學測明登場 今下午可查看考場
- 涉詐領出席費 嘉市議員張敏琪10萬元交保
- 梅干扣肉鈉超高 慢性病少吃為妙
- 婦聯會提訴願撇勞軍捐 政院駁回
- 好萊塢經典電影配樂跨時空之旅 － 辛辛那提大眾管弦樂團將來台
- NBA》新、舊雷帝二度交鋒 杜蘭特吐心內話
- 成醫「雙重微創」 保留更多肺臟
- 販毒行動軍火庫 赫見4把毒蛇步槍
- 新建土地公廟 600人接龍安座
- NBA》尼克衰不完 禁區二門神掛病號
- 國際現場》東芝籌資 擬分拆快閃記憶體
- 華仔墜馬意外 病容照曝光
- 春節敬老金6000 彰市大方送
- 驚！車頭冒煙 瓦斯車起火燃燒
- 防1案建商擺爛 擬第3方把關
- 拔蘿蔔義賣 安慶小將要拚國手
- 果菜市場交易熱絡 柯拜年未見韓國瑜
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 田亞霍額咚程予希 雙唇險失守
- MLB》曾是建仔、達比修的最佳搭檔 31歲捕手宣佈退休
- 大潭電廠發電計畫 環評翻案通過
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 恐怖！ 強風倒灌一氧化碳 1家4口險亡
- 中美晶改選 盧明光加碼650張
- 愛心變調！ 廠商捐1500個不良品枕頭
- 葛林：川普調一中 不會拿台灣當籌碼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：情侶在野外親熱被當成野豬 慘遭獵人射殺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分