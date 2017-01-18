川普「美國優先」政策奏效 3大企業增加在美投資
〔記者盧永山／台北報導〕即將上任的美國總統川普力促製造業回流美國，擴大在美國投資的行動已經奏效！沃爾瑪、通用汽車和拜耳均宣布要擴大在美國投資。而繼希捷科技要關掉蘇州廠後，甲骨文也將裁減北京研發單位200名員工，無論2家公司是否因為呼應川普，美國科技業退出中國的行動，也讓北京當局日感憂心。
沃爾瑪宣布，將在美國投資68億美元，創造一萬個就業機會。通用汽車也宣布，將在美國投資10億美元，並將一些產能從墨西哥遷回美國，將創造1500個就業機會。德國化工巨擘拜耳也宣布，將在美國投資80億美元，與孟山都合作進行農業研究，將創造至少3000個高科技就業機會。
不過，沃爾瑪的68億美元投資計畫，是去年10月美國總統大選之前就公布的。通用汽車的投資計畫，也是2015年與美國聯合汽車工人工會達成協議的一環。儘管如此，川普週二仍在推特發文，將一切歸功於自己的「美國優先」政策。
自川普當選美國總統後，在推特上頻頻發文，威脅要對在美國裁員，並將廠房遷往海外，或在海外設廠、卻將產品銷往美國的製造商課重稅。被點名的聯合技術公司、通用汽車、福特汽車、豐田汽車均取消遷廠計畫，或擴大在美國投資，未被點名的現代汽車則主動加碼在美國的投資規模。
美國不少科技大廠也響應川普的政策。蘋果考慮在美國設廠製造iPhone，已通知代工廠商評估。IBM也宣布將在未來4年投資美國10億美元，創造2.5萬個就業機會。
硬碟大廠希捷科技上週以減少全球製造據點為由，宣布將關閉蘇州廠，裁員2200人。甲骨文在1個多月前也通知北京雲端運算和儲存部門的200名員工，要他們在3月底離職，理由是公司進行全球戰略調整。外界認為希捷和甲骨文是為了呼應川普的政策，開始縮減海外的人力。
美國科技業退出中國的動作已引發北京當局憂心，但科技業者退出中國，可能與中國政策有關。根據資訊科技創新基金會（ITIF）最新公布的報告，當全球各國在競爭高薪資、創新密集產業之際，中國透過執行貿易保護和歧視性政策取得不公平的優勢。
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標題：川普「美國優先」政策奏效 3大企業增加在美投資
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