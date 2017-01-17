270公斤美國女成功瘦身120公斤 成為五官出眾的美女
2017-01-17 23:55
美國一名600磅（290公斤）女子，用胃繞道手術及控制飲食及運動，成功瘦下120公斤。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名24歲的女子安柏（Amber Rachdi）先前是個290公斤的過重女子，不只難以行動外，還被醫師警告活不過30歲，於是她與電視節目合作，一年減掉120公斤，變成一個立體五官的正妹。
據《每日郵報》報導，高達600磅（290公斤）的她，無法站立超過1小時，從小就胖的她，更因為討厭自己的胖，越來越焦慮，導致她每天要吃4到5餐，更因為青春期壓力，讓她大學時期迅速發胖。
她求助醫生，沒想到醫生卻跟她說，她活不過30歲，於是她找上電視節目單位，節目帶她去加州看醫生，途中還把自己的輪椅坐壞，陪同的父親只好找來一台推車，讓她能順利到登機門。
最後醫生讓她做了胃繞道手術，醫生表示，安柏的胃如足球般大小，手術過後她控制飲食與溫和運動，成功瘦下120公斤，但一路陪伴她的男友卻和她分手了，很多人懷疑是瘦下來的緣故，但她表示是因為其他問題而分開，現在的她已經是個出眾的美女，個人粉絲專頁更有上萬人追蹤。
相關影片請見：
她曾胖到把自己的輪椅坐壞，不能久站的她，父親找來推車成功取代輪椅。（圖擷取自每日郵報）
成功坐飛機到加州做胃繞道手術的她，瘦下來但還是有許多肥胖的痕跡，需要透過更多手術才能有緊緻的肌膚。（圖取自Amber Rachdi臉書）
現在的她比過往瘦了許多，甚至有人主動追求她，雖然陪她一路的男友與她分手，但現在她身邊不乏追求者。（圖取自Amber Rachdi臉書）
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