連吃10多天燒烤 28歲男雙眼白內障險瞎

醫師表示，燒烤讓肉質本身的維生素受到破壞，蛋白質發生變性，長期食用容易誘發或加重白內障。示意圖。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-01-17 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕愛吃燒烤的民眾注意了！一名中國廈門28歲男子，由於嗜吃燒烤，一連10幾天餐餐吃烤肉，加上生活習慣不正常，竟年紀輕輕就患上白內障，右眼視力僅剩0.04。

綜合中國媒體報導，中國廈門一名28歲的盧姓男子，從事空調清洗工作，但工作時常不戴護目鏡，有時眼睛會沾染石灰等髒物，加上長年熬夜看體育比賽，5個月前就發現視力有些模糊，但因對生活影響不大，盧姓男子並未在意；新的一年，盧男欲轉職烤肉業，遂餐餐吃烤肉，白天去店家吃烤肉，晚上自己烤肉來吃，一連10多天。

不料，視力越來越模糊，盧男趕緊到醫院檢查，竟發現兩隻眼睛竟然同時罹患白內障，右眼視力僅剩0.04，左眼0.7，嚇壞盧男，緊急動手術後才恢復原本視力。

醫師表示，排除外傷、先天性及其他病變的影響，這麼年輕患上白內障實屬罕見，除了患者原先生活習慣不正常外，連續10多天吃烤肉，燒烤讓肉質本身的維生素遭到破壞，蛋白質發生變性，長期食用容易誘發或加重白內障。