〈南部〉中秋腸胃炎 急診多2成

2016-09-19

〔記者方志賢／高雄報導〕中秋連假民眾聚餐外食，或吃太多油膩烤肉，若飲食不潔可能上吐下瀉，高雄市上週急性腹瀉急診就診率從四．六八％上升至五．三四％，腸胃炎掛急診也增加二成，醫師提醒注意飲食衛生，生熟食分開處理、食物充分煮熟才吃。

依據疾管署資料顯示，全國第卅六到卅七週（截至九月十六日）急性腹瀉急診就診率由四．九％上升至六．○二％，高雄市也從卅六週四．六八％上升至卅七週（九月十一到十六日）五．三四％。

高市第卅七週急性腹瀉急診就診人次累計一萬二一四八人。

高醫大附設醫院急診部主任劉耀華表示，近來因天氣炎熱，食物保持不易，加上中秋連假，民眾聚餐外食，或吃太多油膩烤肉，若吃到不乾淨食物，可能引發上吐下瀉，因此近來急性腹瀉掛急診人數約增加二成。衛生局疾管處長張秋文也表示，急性腹瀉急診就診率明顯上升，加上莫蘭蒂颱風影響，高雄市一度停水停電造成不便，隨著各區陸續恢復供水，她呼籲民眾也應留意飲用水衛生，若蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，並徹底煮沸後才可飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。