〈南部〉中秋腸胃炎 急診多2成
2016-09-19
〔記者方志賢／高雄報導〕中秋連假民眾聚餐外食，或吃太多油膩烤肉，若飲食不潔可能上吐下瀉，高雄市上週急性腹瀉急診就診率從四．六八％上升至五．三四％，腸胃炎掛急診也增加二成，醫師提醒注意飲食衛生，生熟食分開處理、食物充分煮熟才吃。
依據疾管署資料顯示，全國第卅六到卅七週（截至九月十六日）急性腹瀉急診就診率由四．九％上升至六．○二％，高雄市也從卅六週四．六八％上升至卅七週（九月十一到十六日）五．三四％。
高市第卅七週急性腹瀉急診就診人次累計一萬二一四八人。
高醫大附設醫院急診部主任劉耀華表示，近來因天氣炎熱，食物保持不易，加上中秋連假，民眾聚餐外食，或吃太多油膩烤肉，若吃到不乾淨食物，可能引發上吐下瀉，因此近來急性腹瀉掛急診人數約增加二成。衛生局疾管處長張秋文也表示，急性腹瀉急診就診率明顯上升，加上莫蘭蒂颱風影響，高雄市一度停水停電造成不便，隨著各區陸續恢復供水，她呼籲民眾也應留意飲用水衛生，若蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，並徹底煮沸後才可飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台東灌溉圳路受損 至少要修1週
莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接連擾台東，山區豪雨、溪水暴漲，沖毀台東農田水利會灌溉圳路及進水口引水土堤，無法供水，但昨天卑南溪水仍混濁湍急，大型機具無…
網友回應
熱門新聞
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 政院換將 徐國勇接發言人
- 印度喀什米爾基地遇襲 17軍人慘死
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
- 自由廣場》黃世銘條款與張盛和、曾銘宗
- 路跑垃圾桶爆炸 新澤西不排除恐攻
- 〈客戶心理銷售學〉賣檸檬變成賣知識
- 龍千玉澳洲顧兒 狂燒5百萬
- 書劍集》游資充斥的警示燈
- 劈腿男苦行百里追愛 媽媽的眼淚喚醒他
- 日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法
- 〈戀愛翹翹板〉當年遊戲愛情不珍惜 得知舊愛訂婚很吃醋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Group marches in New York for UN bid
- 世界大學羽球賽》我2金2銀 個人賽大贏家
- 躁鬱症發作 女偷8萬化妝品
- 09/19 各報重點新聞一覽
- 王離／他的八月
- 〈戀愛絮語〉盲
- 郭書瑤嘆戀愛難 尬輸愛犬超人氣
- 自由廣場》割了中華民國救觀光？ 也好啦！
- 自由廣場》高雄「海事國防工業展」如何更好？
- 〈職場萬花筒〉勞資協議很重要
- 中職11年領8223萬 他給球迷的...無價
- 特殊保險套 南韓禁賣給未成年
- 楊冬暉／一夜
- 孩子的爸不養家 妻告遺棄敗訴
- 風機國產化不順 中鋼、東元恐分手
- 自由共和國》吳介民／中國因素前沿研究系列之一～ 中國因素：作用力與反作用力
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 徐佳瑩受毛孩啟發 獻聲助浪浪
- 王永慶是和成的貴人
- 〈旅遊的滋味〉懷舊香港情
- 〈國際現場〉中國已有20幾家造船廠破產
- 詹朴倫敦推新裝獲滿堂彩 陳庭妮大讚
- 未成年安樂死 比利時首例
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Premier slams Taipower over slow repair efforts
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 災後重建家園 老農捲入翻土機慘死
- 鋒砲大家談 曾文誠︰場上土地公
- 急診室罕見病例！ 他吃完蛤蠣開始一直射精...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉中秋腸胃炎 急診多2成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分