妙齡女近視2000度 兩眼白內障險瞎
2016-12-30
記者方志賢／高雄報導
一名28歲電子公司女作業員，幼稚園開始近視，目前近視達2000度，日前因視力模糊、視野缺損就醫，醫師診斷她的右眼視網膜剝離復發，左眼也出現視網膜格子狀退化，且兩眼都白內障。經手術後，才挽救她免於失明的命運。
醫師提醒，高度近視者的白內障手術不順利風險多22%，術後更增66%的機率會造成視網膜剝離，千萬不能掉以輕心。
高雄長庚醫院眼科主任、也是國健署學童視力保健計劃主持人吳佩昌表示，近視度數超過600度即高度近視，因眼軸拉長，組織變薄、脆弱，接受白內障手術後，容易引起視網膜剝離。
2012年國外研究，高度近視的民眾，眼軸每增加1毫米（mm），約增近視300度，就多22%白內障手術不順利的機率。
另國內研究，以健保署6年視網膜剝離的病例，高度近視者白內障手術後，比沒近視民眾增加66%視網膜剝離的風險。
這名家在南部的患者是在北部的電子公司工作，雙眼必須長時間緊盯精密零件，近視度數飆增到2000度，視力僅0.01。先前就曾因高度近視導致視網膜剝離就醫。
日前她返回南部休假，又因視力模糊到高雄長庚就醫，被診斷出右眼視網膜剝離復發，左眼也出現視網膜格子狀退化，且兩眼白內障。
醫師先施以白內障晶體乳化術，再植入人工水晶體，解決白內障，再以玻璃體切除術、灌矽油等，先後挽救回她的雙眼視力。
吳佩昌建議高度近視的民眾，每半年利用散瞳檢查視網膜，尤其白內障手術前及手術後，更要密集追蹤。
根本解決高度近視問題，孩童最好在國小或幼稚園期間不要近視，並定期追蹤眼睛度數。
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