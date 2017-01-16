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光鮮亮麗背後 南韓9成藝人月收入僅1.5萬台幣

南韓藝人收入兩極化，有9成藝人平均月薪僅1萬5千元新台幣。圖為韓國藝人出席金唱片獎。（歐新社）

2017-01-16  23:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國稅廳今（16）日公布演藝圈收入數據，其結果讓外界相當驚訝，位於演藝圈中上階層1%的演員明星，占全部藝人收入的一半，而近9成藝人，年平均收入連1千萬韓圜（約新台幣26萬）都不到，平均換算月薪僅新台幣1萬5千元。

據《韓聯社》報導，南韓國稅廳指出2015年的演藝收入分化最為嚴重，演藝事業金字塔頂端1%的藝人，年收入近20億韓圜（約新台幣5300萬元），高餘9成的藝人近280倍，佔總體收入的45.7%，前10%藝人佔總體收入的86%，約3.67億（約新台幣970萬元），剩餘的90%藝人，年收入僅700萬韓圜（約新台幣18萬元），平均換算月收入僅58萬（約新台幣1萬5000元）。

另，男、女歌手的收入懸殊也很大，男歌手平均年收入為34億韓圜（約新台幣9千萬元），是女歌手16億（約新台幣4千300萬）的2倍之多。

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