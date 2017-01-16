外國遊客太愛「放鳥」 日網站推刷信用卡預約

2017-01-16 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕不少外國遊客到日本預約餐廳，時間到了卻不去光顧，導致店家不堪其擾，日本預約餐廳網站將和台灣以及中國的2間公司合作，引入「信用卡預約」新制度，顧客在預約時就必須得先刷卡付款，這樣如果爽約，店家也不用蒙受損失。

《NHK》報導，日本預約餐廳網站表示，外國遊客常有預約日本當地餐廳，但最後時間到了不來也不取消的狀況。位於東京的某間日本料理店就是利用該網站刊登餐廳資訊，卻常遇到外國顧客「放鳥」的情形，該店店長表示，這不僅是浪費食材，也排擠到其他客人享用食物的機會，對此感到相當困擾。

網站因此將引進信用卡預約的新制度，與台灣、中國的2間公司合作，未來顧客透過網站預約，得先以信用卡支付費用，即使顧客後來取消，店家還是可以收到款項，