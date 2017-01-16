土耳其波音747貨機墜毀 至少32人亡

土耳其波音747貨機墜毀，至少32人死亡。（美聯社資料照）

2017-01-16 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日土耳其航空公司（Turkish Airlines）一架從香港起飛的貨機，在中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）首都比斯凱克（Bishkek）附近墜毀。

綜合媒體報導，這架機型為TK6491的波音747貨機是從香港起飛，飛到吉爾吉斯首都比斯凱克加油，再飛往土耳其伊斯坦堡。由於天氣條件惡劣，墜毀在吉爾吉斯首都附近的馬納斯機場（Manas）。

吉爾吉斯政府表示空難造成32人死亡。目前救援人員已尋獲1名駕駛和15當地居民的屍體，他們的住處就位於這架飛機墜毀地區，死者大多是地面人員，包括多名兒童。