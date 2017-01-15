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川普沒有幽默感？ 喜劇大咖：擔心他都不會笑

2017-01-15  22:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國電影製作人兼導演、喜劇大咖賈德阿帕托（Judd Apatow）日前公開指出，美國總統當選人川普即將入主白宮，對於喜劇演員來說實在是很大的挑戰，因為川普似乎有點缺乏幽默感，「他都不會笑」。

綜合媒體報導，好萊塢影星梅莉史翠普上週在金球獎頒獎典禮獲頒終身成就獎時暗諷川普，隨即遭川普反嗆「過譽女星」；賈德阿帕托昨（14）日出席公開論壇時表示「川普就是會忍不住對梅莉史翠普發飆，他內心不夠強大，不會想說『我應該不回應她，看起來才像個領袖』」。

賈德阿帕托認為，歐巴馬可說是最有幽默感的美國總統，川普雖然不愛笑也開不起玩笑，但本身有種呆萌感，還是比希拉蕊有趣。賈德阿帕托並指出，缺乏幽默感的川普即將入主白宮，對於喜劇演員來說是很大的挑戰，「我們真的很擔心，很擔心他都不會笑」。

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  • 賈德阿帕托昨（14）日直指川普入主白宮對於喜劇演員來說是很大的挑戰，因為川普似乎缺乏幽默感，「他都不會笑」。（法新社）

    賈德阿帕托昨（14）日直指川普入主白宮對於喜劇演員來說是很大的挑戰，因為川普似乎缺乏幽默感，「他都不會笑」。（法新社）

  • 梅莉史翠普上週暗諷川普，隨即遭川普反嗆「過譽女星」；賈德阿帕托認為川普內心不夠強大，不會想說「我應該不回應她，看起來才像個領袖」。（美聯社）

    梅莉史翠普上週暗諷川普，隨即遭川普反嗆「過譽女星」；賈德阿帕托認為川普內心不夠強大，不會想說「我應該不回應她，看起來才像個領袖」。（美聯社）

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