兄長持槍恐嚇被捕 哈利女友王妃夢現危機

英國哈利王子與美國女星馬克爾（圖）熱戀。（美聯社）

2017-01-15 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星馬克爾（Meghan Markle）熱戀，在外界紛紛猜測兩人何時結婚之時，卻爆出不利消息，馬克爾的同父異母兄長12日因持槍指向一名女子被捕，這恐令人質疑馬克爾是否可勝任王妃。

英國《每日郵報》報導，馬克爾50歲的同父異母哥哥小托馬斯馬克爾（Thomas Markle Jr.）日前在美國俄勒岡被捕，其涉嫌在喝醉後與女友發生爭執，持槍抵在女友頭上，據警方紀錄，他的女友打電話報警時，正把自己鎖在廁所裡以確保安全。

俄勒岡州約瑟芬縣警方發言人艾爾亞迪（Jill Elardi）也證實，小托馬斯馬克爾在12日晚間被捕，13日上午獲得保釋。根據警方公開資訊，他被控恐嚇罪名及非法使用武器。

報導指出，此事肯定讓馬克爾大為尷尬，並令王室質疑她是否可勝任王妃。哈利與馬克爾交往被指相當「認真」，這位美國女友已至少2次到倫敦拜訪哈利，並住在肯辛頓宮。一些評論家認為兩人可能會結婚。

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