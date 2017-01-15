身懷武藝卻無路用 格鬥家化作獵人驅逐野獸

2017-01-15 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕昔日為綜合格鬥家的日本女子吉田Sakura退役後，有感於住家石川縣加賀市不斷傳出野獸侵襲居民的事件，便立志成為獵人，並在去年11月生日當天清晨，擊殺陷阱中的野豬，不僅成為獵人生涯的第一個獵物，也是意料之外的生日禮物。

根據朝日新聞網報導，現年40歲的吉田Sakura，大學時期曾獲得全國柔道比賽亞軍，並在摔跤比賽中取得過第4名的成績，並成為綜合格鬥家，但在2011年3月11日，前往比賽途中，路過東京地鐵練馬站時，突然感到一陣天搖地晃，那是「日本311大地震」。地震所引起的海嘯捲走汽車，瞬間火光四起的影像在她腦海裡揮之不去，讓她發覺，這個時候需要格鬥技做甚麼？除了顯示自己的強大外，毫無用處，於是決定退役，回到丈夫宜正在加賀市經營的接骨院幫忙。

在丈夫的接骨院幫忙期間，不斷聽到民眾嘴裡訴說著遭野獸侵擾的事情，心中突然動念「我要驅逐野獸」，於是走上了成為獵人的道路，並在其他獵人師傅的指導下，在半年前成為了市內最年輕的合格獵人。

2016年11月吉田生日當天清晨，她在住家附近的林道邊，發現一隻重達60公斤的雄野豬陷入她前一天設下的陷阱之中，隨即調整呼吸，扣動扳機擊殺了野豬，也是她獵人生涯第1隻獵物，事後她笑著說，扣動扳機所產生的後座力貫穿身體，這種感覺是在格鬥技中未曾體驗過的感受