| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普政府對中硬起來！CIA準局長也點名中國

美國中情局長被提名人龐皮歐在聽證會上點名中國，稱他們是網路領域的敵人。（彭博）

2017-01-13  19:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普提名的內閣近日接受參議院審查，繼國務卿被提名人提勒森（Rex Tillerson）要求中國停止在南海造島、禁止登島後，中情局長被提名人龐皮歐（Mike Pompeo）也在聽證會上點名中國，稱他們是網路領域的敵人。

外媒報導，龐皮歐12日在提名聽證會上表示，俄羅斯和中國是在網路領域的「複雜對手」，這些國家的駭客利用網路這個「無邊界領域」逞威，CIA必須勝過他們。另外他也批評，中國近年大秀軍事肌肉，在南海及東海擴張影響力、製造緊張。

針對歐巴馬政府指控俄羅斯指揮駭客介入美國大選，而川普一度斥為無稽之談，龐皮歐表示，他相信有關俄國企圖影響大選的報告內容，也會致力於不讓這些事情再發生。

而除了中國和俄羅斯，龐皮歐也說，伊斯蘭國（IS）和其他敘利亞、伊朗的極端組織是美國面臨的嚴峻威脅，必須確保他們不再濫殺無辜人民，以免造成更多人犧牲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CIA 中國 川普 美國 美國中情局 龐皮歐
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：川普政府對中硬起來！CIA準局長也點名中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.