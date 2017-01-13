川普政府對中硬起來！CIA準局長也點名中國

美國中情局長被提名人龐皮歐在聽證會上點名中國，稱他們是網路領域的敵人。（彭博）

2017-01-13 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普提名的內閣近日接受參議院審查，繼國務卿被提名人提勒森（Rex Tillerson）要求中國停止在南海造島、禁止登島後，中情局長被提名人龐皮歐（Mike Pompeo）也在聽證會上點名中國，稱他們是網路領域的敵人。

外媒報導，龐皮歐12日在提名聽證會上表示，俄羅斯和中國是在網路領域的「複雜對手」，這些國家的駭客利用網路這個「無邊界領域」逞威，CIA必須勝過他們。另外他也批評，中國近年大秀軍事肌肉，在南海及東海擴張影響力、製造緊張。

針對歐巴馬政府指控俄羅斯指揮駭客介入美國大選，而川普一度斥為無稽之談，龐皮歐表示，他相信有關俄國企圖影響大選的報告內容，也會致力於不讓這些事情再發生。

而除了中國和俄羅斯，龐皮歐也說，伊斯蘭國（IS）和其他敘利亞、伊朗的極端組織是美國面臨的嚴峻威脅，必須確保他們不再濫殺無辜人民，以免造成更多人犧牲。