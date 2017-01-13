川普上任後 《華郵》憂北京加劇台灣「外交孤立」

《華盛頓郵報》就指出，川普上任後，北京恐怕會讓台灣外交上孤立的狀況變得更嚴重。（路透）

2017-01-13 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文和美國總統當選人川普通話後，中國相當不滿、台灣在國際情勢上也越來越孤立。《華盛頓郵報》就指出，川普上任後，北京恐怕會讓台灣外交上孤立的狀況變得更嚴重。

《華盛頓郵報》今天在一篇文章中對於台灣的國際地位進行分析，並整理出台灣數十年裡邦交國數量的演變。文章指出，雖然川普和蔡英文通話，打破美國長期「一個中國」的觀念，此舉看似是其團隊中台灣支持者的長期策劃。但如果川普想幫助台灣避免在國際上受孤立，卻有一定難度。

文章指出，在蔡川通話幾週後，聖多美普林西比就和台灣斷交，現在奈及利亞又要求台灣辦事處遷出首都。台灣和中國在數十年來都努力爭取邦交國，不過北京目前在國際認可上明顯贏過台灣。

《華盛頓郵報》分析，川普上任後，恐怕會讓台灣遭外交孤立的狀況更為嚴重。北京想孤立台灣的企圖，遠比川普對台灣產生興趣來得早，川普是否能逆轉這樣的局勢？難度相當高。