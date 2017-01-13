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悲情東北虎！ 五花大綁被人騎

2017-01-13  20:49

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國視頻網站愛奇藝平台上，瘋傳一部老虎被五花大綁在馬戲團中，供民眾騎乘拍照，只見影片中老虎奄奄一息，看起來十分難過。

據英國《鏡報》報導，中國湖南省益陽市一座馬戲團裡，有隻東北虎被綁住，供遊客任意騎乘或拍照，甚至有一名孩童尖叫喊著「我害怕」，他的媽媽卻還是讓他坐上老虎背上。

動保團體PETA譴責馬戲團這種殘酷的行為，認為這種囚禁老虎，並眷養、控制、鞭打的行為，非常不人道。

而東北虎又稱西伯利亞虎，早已被列為國際瀕危動物，也是中國國家一級的保護動物，分布於俄羅斯東南部、朝鮮（主要為兩江道的三池淵郡及大紅湍郡之長白山一帶）、和中國東北等地。

相關影片請見：

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  • 中國馬戲團將老虎綁起，供遊客騎乘拍照。（圖擷取自youtube）

    中國馬戲團將老虎綁起，供遊客騎乘拍照。（圖擷取自youtube）

  • 不少遊客及孩童乘坐在被綁老虎上，只見老虎精神不濟，奄奄一息。（圖擷取自youtube）

    不少遊客及孩童乘坐在被綁老虎上，只見老虎精神不濟，奄奄一息。（圖擷取自youtube）

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標題：悲情東北虎！ 五花大綁被人騎


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