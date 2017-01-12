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外送員辛酸「夏郎災」！男子怕超時急哭狂跺腳

2017-01-12  22:05

〔即時新聞／綜合報導〕「外賣員」是相當辛苦的行業，不僅颳風下雨時要在外奔波，還要跟時間競賽，最近中國網路上就瘋傳一段影片，一名外送員因害怕外送超時，在電梯裡慌張的邊哭邊跺腳，讓人看了相當心疼。

根據《看看新聞》報導，事件發生在去年的12月初，一名來自江西贛州，在網上訂餐平台當外送員的迎春，當時他剛送完了東方梅地亞A座的餐，不過身上還有3張訂單要送，一張位於東方梅地亞B座，其餘的兩張則是在華貿中心寫字樓。

由於當時是用餐高峰時段，電梯須等候比較久的時間，而當時他在A座的電梯裡，又卡了很長一段間，因為電梯幾乎在每一樓都停，讓他感到相當著急，不斷的看著手裡的便當跺腳，還慌張的哭了出來。

據了解，迎春最後因有一個訂單送餐遲到，而遭到了客人投訴。公司表示，迎春之前腿受過傷，不適應北方寒冷氣候，已在12月底離職，目前手機已轉為空號，無法聯絡到他。

相關影片請見：

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  • 外送員因害怕外送超時，在電梯裡慌張的邊哭邊跺腳，讓人看了相當心疼。 （圖擷自YouTube）

    外送員因害怕外送超時，在電梯裡慌張的邊哭邊跺腳，讓人看了相當心疼。 （圖擷自YouTube）

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