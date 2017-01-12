南韓總統人選民調 文在寅領先潘基文差距拉大

根據12日發布的韓國最新總統人選民調，最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅以27.9%支持率繼續保持第1名。（美聯社）

2017-01-12 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠遭彈劾停職，下任總統大選可能提早舉行，熱門人選也紛紛浮出，根據12日發布的最新民調，最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅以27.9%支持率繼續保持第1名，與第2名的前聯合國秘書長潘基文的差距持續拉大。

《韓聯社》報導，南韓民調機構Realmeter在本月9至11日對全國1511位選民進行調查，文在寅以27.9%的支持率，領先群雄，潘基文民調則較前一週下滑1.2%，以20.3%居次。被稱為「韓版川普」的城南市長李在明以11.3%擠進前3名。

根據最新民調結果，文在寅與潘基文的差距逐漸拉大，上週支持率相差5.3%，本週已拉到7.6%。Realmeter指出，潘基文因捲入受賄醜聞、返回南韓要求過高接待禮遇等，拉低其支持率。

在政黨民調方面，最大在野黨共同民主黨以37%支持率位居第1名，由執政黨新世界黨29名「反朴派」議員退黨自立門戶的「正黨」排名第2，支持率為12.3%，新世界黨則是12%。