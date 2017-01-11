劈腿50女後沉寂大半年 乙武洋匡透露將再戰政壇

日本殘疾勵志作家乙武洋匡於去年被媒體爆出軌，沉寂大半年後接受媒體專訪，他透露自己近期將再戰政壇。（圖截自乙武洋匡官網）

2017-01-11 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕曾出版《五體不滿足》的日本殘疾勵志作家乙武洋匡，於去年3月被日本媒體爆出軌，對象傳出多達50人。有外媒報導指出，乙武洋匡沉寂大半年後接受媒體專訪，他透露自己近期將再戰政壇。

綜合媒體報導，現年40歲的乙武洋匡透露，最近他正繼續寫作，並宣布會在近期復出且想再戰政壇。他被記者問到，若在選舉過程再被爆出軌醜聞該怎麼辦，他則回答「會在選前自己爆料」

乙武洋匡還說，政治本就不是他想從事的職業，挨批又花錢，連家人也要受到約束。但因為他想創造一個人人都有平等選擇權的社會，才會考慮從政。但想到走這條路，可能到最後什麼也改變不了，因此又覺得痛苦。

乙武洋匡去年3月被日本媒體爆，出軌對象恐多達50人，但他只承認和5名女子有不正當關係。事發後，乙武洋匡與妻子仁美一同公開道歉，表達共同生活下去的決心，但2

人還是於去年9月結束長達15年的婚姻關係。