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防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略

美軍為因應國際局勢變化和中國解放軍在西太平洋的擴張，研擬出「新海洋控制」大戰略。圖為美軍卡爾文森號航空母艦。（法新社資料照）

2017-01-11  07:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國航空母艦編隊的訓練，受到全球關注。美國國防部1月9日發表《重返海洋控制》（Return to Sea Control）戰略白皮書，研擬出「新海洋控制」大戰略，想重回到二戰前後列強控制海洋的局勢。

根據《重返海洋控制》戰略白皮書指出，為因應國際局勢變化和中國解放軍在西太平洋的擴張，美國軍隊在2016年起，研擬出「海洋控制」（Sea Control）大戰略，除了增加船艦數量，也將提高美軍在全球關鍵海域的部署。

綜合媒體報導，負責制訂白皮書海戰理論的美國海軍水面船艦部隊（Naval Surface Forces）指揮官羅登（Tom Rowden）表示，美國海軍曾經建立的海上統治地位近1/4個世紀，目前正遭遇強而有力的挑戰，全世界已回歸到大國海上競爭，美軍必須因應做出調整。

羅登說，過去美軍曾忽略水面艦艇，但這種時代已過去，因從歷史經驗來看，進入到「海洋控制」戰爭時，首先感到不夠的就是是戰艦。

羅登期望美軍艦隊人員在船上有100％的信心，完成任何交付的任務。他說，「中國在想什麼？我不知道，但我覺得他們認為就是要這樣做。這有點有趣，但最後會怎樣？我不知道。」

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  • 美國國防部1月9日發表《重返海洋控制》（Return to Sea Control）戰略白皮書。（圖擷取自《重返海洋控制》）

    美國國防部1月9日發表《重返海洋控制》（Return to Sea Control）戰略白皮書。（圖擷取自《重返海洋控制》）

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