超詭異！江西驚見粉紅天空 網友：變種霧霾？
2017-01-09 21:36
〔即時新聞／綜合報導〕中國近日霧霾嚴重，微博群組中流傳著一組廣西南寧和江西德興市出現大片「粉紅天空」的照片，詭異的天色引起網友擔心害怕，懷疑這粉紅天空到底是變種霧霾還是空氣汙染。
根據《中國江西網》報導，中國江西德興香屯街道一名教師，在上課過程中拍下一組照片，只見學生們人在教室內上課，窗外景色卻呈現詭異的粉紅色，讓人感到異常沉重，擔憂這片粉紅天空到底是變種霧霾還是空氣汙染。
對此，德興市環保局跳出來澄清表示，經調查發現，這次粉紅色天氣現象不是汙染產生。周邊企業經過逐一檢查，只有2家企業從事生產活動，一家是加工塑膠桶，一家是硫酸廠，生產過程中不會有汙染物質排放，更不會造成粉紅色的天氣現象。
環保局人員更指出，疑似是當地雲層增厚，陽光折射呈現的景象。因上空雲層較厚，同時空氣中水氣達到一種臨界狀態，當清晨或傍晚，太陽光角度較低，空氣中的水分較多吸收波長較短的光（綠色、藍色、紫色），只留下波長較長的紅色光和橙色光通過大氣傳播，折射大氣後雲層就會呈現這種粉紅色。
照片流傳後，網友們擔心這粉紅天空是有害物質，質疑「這是變種霧霾作怪」、「比霧霾更可怕」，甚至有人懷疑是有化工廠在偷排毒煙。但也有網民說「太美了」、「滿滿少女心」，並說這是自然的晚霞，不需要大驚小怪。
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