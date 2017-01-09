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南韓官員承認有「文藝界黑名單」 萬名在列

2017-01-09  19:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠身陷閨密干政醜聞，連帶爆出南韓政府有設立「黑名單」，將政治理念不合的文藝界人士寫入黑名單上。韓媒報導，南韓文化體育觀光部（文體部）部長趙允旋今（9）日坦承，確實有一份「排除補助」的名單，名單上共列出1萬名被政府視為異己、需要封殺的「左派」人士。

《韓聯社》報導，趙允旋今日出席聽證會作證，她在議員的追問下坦承有「黑名單」一事，但她表示從來沒有見過名單，制定和下令的過程他也都不知情，她也說，曾有過某些文藝人未獲贊助的情況，但具體執行過程仍在調查當中。

但被問到黑名單是否出自於南韓總統府（青瓦台）政務首席秘書時，趙允旋則稱，她目前已被控告偽證罪，所以不宜透露。

趙允旋和文體部前部長金鐘德、文體部前第一次官（副部長）鄭官珠等3人，因謊稱從未見過「黑名單」，南韓國政調查特委會已在3日通過3人的控告議案。

南韓文體部前部長劉震龍在去年12月上廣播節目時透露，青瓦台的政務首席祕書室有制定「文化界黑名單」，共有1萬多名文藝界人士在名單上，被列為「左派」。報導稱，該名單是為了禁止政治理念不同的文藝界人士，去參加政府贊助活動所製作的。

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  • 南韓文化體育觀光部部長趙允旋坦承有一份「排除補助」的名單，名單上共列出1萬名被政府視為異己、需要封殺的「左派」人士。（圖擷取自韓聯社）

    南韓文化體育觀光部部長趙允旋坦承有一份「排除補助」的名單，名單上共列出1萬名被政府視為異己、需要封殺的「左派」人士。（圖擷取自韓聯社）

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相關關鍵字： 南韓 崔順實 干政 朴槿惠 藝文界 閨密干政 韓國 黑名單
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