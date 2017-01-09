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會晤蔡英文遭警告 美參議員指中國無權干涉

克魯茲（Ted Cruz）表示，他在與蔡英文會晤前，收到來自中國的信函，要求不要與蔡英文見面。（路透資料照）

2017-01-09  08:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」在過境美國休士頓時，以電話及接見等方式密集與美方人士晤談。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，他在與蔡英文會晤前，收到來自中國的信函，要求不要與蔡英文見面，但他稱那封信沒有說服力，中國也沒有權力干涉他們的見面。

綜合媒體報導，克魯茲在當地上午10時，前往蔡英文的下榻飯店會談50分鐘。他於會談後表示，他與其他德州的聯邦議員都有收到中國信函，要求不要與蔡英文見面。但他說，那封信不具有說服力，中共的人沒有權力否決美國議員要與何人見面，美國沒有要求中國這樣做，中國也沒有立場要求美國要怎樣做。

克魯茲說，他和蔡英文討論的議題，包含軍事與經濟合作。在軍事面，談及軍售與聯合演訓；經濟面，認為台灣是重要市場，希望能增加雙邊經貿，並開放市場，將對德州的農牧業者會有影響。

克魯茲長期關注台海情勢，並支持台灣。美國總統當選人川普（Donald Trump）與蔡英文通電話，他曾公開力挺，認為川普接聽蔡英文的電話很重要，雙方有對話很好，主要的衝擊是美國媒體為此而慌亂。

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  • 美國德州參議員克魯茲與總統蔡英文見面。（圖擷取自Senator Ted Cruz推特）

    美國德州參議員克魯茲與總統蔡英文見面。（圖擷取自Senator Ted Cruz推特）

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