週一清晨僅12度！白天衝30度 週五雨神同行

週一因東北季風減弱，白天的氣溫會回升，但早晚各地仍偏涼。示意圖。（資料照）

2025/04/13 21:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週一（14日）因東北季風減弱，白天的氣溫會回升，但清晨受輻射冷卻影響，早晚各地仍偏涼、日夜溫差大。各地及澎湖、金門、馬祖地區，為晴到多雲；僅東南部及恆春半島地區，有零星短暫雨。

中央氣象署預報，週一起東北季風減弱，白天氣溫會回升，但清晨受輻射冷卻影響，早晚各地仍偏涼、日夜溫差大，而各地天氣為晴到多雲，僅東南部及恆春半島地區，會有零星的短暫雨。不過，週一的風向將轉為西南風，尤其桃園沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼的局部地區，會有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

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溫度方面，週一北部及宜蘭的低溫只有12至14度；中部及花東低溫約15、16度；南部低溫為18、19度，而白天起東北季風減弱，各地氣溫將回升，北部及宜蘭高溫是26至29度；中南部高溫來到29、30度；花蓮及台東高溫只有24、25度，澎湖全天氣溫為20至25度；金門僅15至26度；馬祖約16至25度。

週五水氣增多

天氣風險公司指出，晴到多雲的穩定天氣型態，有機會持續到週四，只有東部偶有較多雲量，及零星短暫雨的機會。至於未來幾天的天氣變化，週五以後水氣會再次增多，但影響的範圍不大，且水氣量有限。

紫外線指數部分，週一僅新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、台東縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週一清晨至上午南部風速弱，污染物易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，北部及竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週一各地高溫可來到29、30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一清晨至上午南部風速弱，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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