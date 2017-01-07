內衣標榜「不外露」 模特兒穿了卻超害羞...
2017-01-07 14:16
過程中主持人疑似察覺不妥，頻頻望向模特兒胸部處。（擷取自《每日星報》）
〔即時新聞／綜合報導〕令人尷尬的時刻！
英媒《每日星報》報導，全美最大的電視購物頻道QVC日前在銷售一件標榜「胸部不會彈出來（Do not pop open）」的內衣時，被網友發現模特兒全程激凸走光，「兩點」的形狀及顏色都經過單薄的布料透了出來，令網友們大呼「好害羞」。
影片顯示，一名內衣模特兒挺起胸部展示這件連身內衣，不料可能由於布料過薄，乳頭處竟明顯激凸。片中可見，主持人似乎也發現不妥，頻頻望向模特兒的胸部，但礙於節目本身為現場直播，無法中斷播出，模特兒只能敬業地繼續「展示」商品。
據悉，QVC去年也曾因模特兒在展示內褲的影片中，不慎露出「駱駝蹄（Camel toe）」而引起熱論，更因此登上搜尋排行榜前三名，這次的激凸影片再度於網上瘋傳，網友們紛紛留言說「胸部是不會彈出來沒錯，因為沒必要啊，（點）都看光了」、「完美的內衣銷售影片」。
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