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內衣標榜「不外露」 模特兒穿了卻超害羞...

過程中主持人疑似察覺不妥，頻頻望向模特兒胸部處。（擷取自《每日星報》）

2017-01-07  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕令人尷尬的時刻！

英媒《每日星報》報導，全美最大的電視購物頻道QVC日前在銷售一件標榜「胸部不會彈出來（Do not pop open）」的內衣時，被網友發現模特兒全程激凸走光，「兩點」的形狀及顏色都經過單薄的布料透了出來，令網友們大呼「好害羞」。

影片顯示，一名內衣模特兒挺起胸部展示這件連身內衣，不料可能由於布料過薄，乳頭處竟明顯激凸。片中可見，主持人似乎也發現不妥，頻頻望向模特兒的胸部，但礙於節目本身為現場直播，無法中斷播出，模特兒只能敬業地繼續「展示」商品。

據悉，QVC去年也曾因模特兒在展示內褲的影片中，不慎露出「駱駝蹄（Camel toe）」而引起熱論，更因此登上搜尋排行榜前三名，這次的激凸影片再度於網上瘋傳，網友們紛紛留言說「胸部是不會彈出來沒錯，因為沒必要啊，（點）都看光了」、「完美的內衣銷售影片」。

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  • 激凸影片於網路上瘋傳。（擷取自《每日星報》）

    激凸影片於網路上瘋傳。（擷取自《每日星報》）

  • 該電視購物頻道去年也曾因模特兒被擠出「駱駝蹄」而引起熱論。（擷取自YouTube）

    該電視購物頻道去年也曾因模特兒被擠出「駱駝蹄」而引起熱論。（擷取自YouTube）

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