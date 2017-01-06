| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3 澎湖馬公家庭慘劇 兄妹2家5人燒炭身亡 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 國際

涉違反對伊朗制裁遭美斷貨 中興通訊裁員3千人

2017-01-06  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信設備製造商中興通訊（ZTE）涉嫌違反美國華府對伊朗的制裁，美國商務部去年3月宣布，美國企業禁止把零組件出口給中興通訊，此舉將重創供應鏈，今天（6日）傳出中興通訊將大幅裁員3千人。

《路透》報導，中興通訊將在第1季以前完成裁員，人數約3千人，相當於該公司總人力的5%左右，另外在手機部門裁員600人，相當於部門員工數10%。

報導引述消息人士指出，因美國祭出貿易制裁，將嚴重破壞中興通訊的供應鏈，因此需要裁員減量。針對此消息中興通訊沒有評論。

據了解，中興通訊是全球第四大通訊設備供應商，相當依賴美國高通、微軟和英特爾等公司的零組件，旗下產品約有3分之1來自這幾家美商。

目前貿易禁令尚未生效，報導稱2月27日最後一項緩衝措施將到期，若禁令生效，供應鏈將嚴重受創。

廣告
  • 因美方貿易制裁，中興通訊傳將大幅裁員3000人。（路透）

    因美方貿易制裁，中興通訊傳將大幅裁員3000人。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中興通訊 伊朗 美國 貿易制裁
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：涉違反對伊朗制裁遭美斷貨 中興通訊裁員3千人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.