涉違反對伊朗制裁遭美斷貨 中興通訊裁員3千人

2017-01-06 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信設備製造商中興通訊（ZTE）涉嫌違反美國華府對伊朗的制裁，美國商務部去年3月宣布，美國企業禁止把零組件出口給中興通訊，此舉將重創供應鏈，今天（6日）傳出中興通訊將大幅裁員3千人。

《路透》報導，中興通訊將在第1季以前完成裁員，人數約3千人，相當於該公司總人力的5%左右，另外在手機部門裁員600人，相當於部門員工數10%。

報導引述消息人士指出，因美國祭出貿易制裁，將嚴重破壞中興通訊的供應鏈，因此需要裁員減量。針對此消息中興通訊沒有評論。

據了解，中興通訊是全球第四大通訊設備供應商，相當依賴美國高通、微軟和英特爾等公司的零組件，旗下產品約有3分之1來自這幾家美商。

目前貿易禁令尚未生效，報導稱2月27日最後一項緩衝措施將到期，若禁令生效，供應鏈將嚴重受創。