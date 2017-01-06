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父死子繼？賓拉登子被美列入反恐黑名單

2017-01-06  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「蓋達」前領導人賓拉登的兒子，已經遭美國務院列為「將對美國造成威脅的恐怖份子之一」。

賓拉登在2011年被美國海豹部隊擊斃，其子哈姆札賓拉登（Hamza bin Laden ）現年近30歲，在2015年正式加入蓋達組織。美國務院表示，情資顯示他已參與多起恐怖行動。

哈姆札曾在2015年發出訊息，號召身在喀布爾、巴格達和加薩走廊的追隨者們，在華盛頓、倫敦和巴黎發動聖戰。

如今哈姆札已被美政府指定為「需特別注意的全球恐怖份子」，在這份名單中的人物，將會難以在美置產或和美國公司進行商業往來，國務院強調，這樣的制裁是強而有力的工具。

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  • 哈姆札賓拉登已被美國列為恐怖份子黑名單。（法新社）

    哈姆札賓拉登已被美國列為恐怖份子黑名單。（法新社）

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