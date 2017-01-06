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拒替同性伴侶證婚涉歧視 法市長恐遭重罰253萬！

2017-01-06  10:43

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部小城波萊納（Bollene）市長龐帕爾（Marie-Claude Bompard），因拒絕、也不願指派他人，替一對女同志證婚，涉嫌歧視遭起訴，這也是自2013年5月，法國通過「同性婚姻合法化」後的首宗案例，備受關注。法庭判決預計於3月23日出爐，若確定有罪，最高可處5年徒刑，以及7萬5000歐元（約新台幣253萬元）罰款。

綜合媒體報導，現任法國總統歐蘭德，2013年5月18日簽署「同性婚姻合法化」法案，並完成立法，同性伴侶與異性戀者，一樣有權在市府公證結婚。然而，同年8月，市長龐帕爾卻拒絕、也不願指派他人，替2位女同志勒胡（Angélique Leroux）與吉勒（Amandine Gilles）證婚，這對伴侶認為自己被歧視，氣得一狀告上法庭，龐帕爾5日出庭受審。

龐帕爾出庭時辯駁，自己並不反對市府依法行政，也沒有歧視，只是基於個人信仰自由，因此不願證婚。報導也提到，同性婚姻合法後，也出現極少數相關案例，但大多是指派他人證婚作為折衷。隸屬極右派政黨「南方聯盟」（Ligue du Sud）的龐帕爾，將成為首位被正式起訴、受審的市長，且極有可能成為判例。

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  • 國南部小城波萊納（Bollene）市長龐帕爾（Marie-Claude Bompard），拒絕、也不願指派他人，替一對女同志證婚，涉嫌歧視遭起訴。（圖擷取自法國《費加洛報》）

    國南部小城波萊納（Bollene）市長龐帕爾（Marie-Claude Bompard），拒絕、也不願指派他人，替一對女同志證婚，涉嫌歧視遭起訴。（圖擷取自法國《費加洛報》）

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