| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

虎豹街頭溜達景象不再 阿聯立法禁養危險動物

阿聯不少富豪以豢養虎豹等作為身分象徵，把其當作寵物般帶上街。（圖取自《澎湃新聞》）

2017-01-05  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國最新出爐的法律規定，禁止豢養老虎、獅子、獵豹等「各種野生的和經過馴養的但是危險的動物」，違者將面臨罰款和牢刑。

綜合外媒報導，阿聯不少富豪以豢養虎豹等作為身分象徵，把其當作寵物般帶上街，對其可能造成的危險，當局已在12月批准新法令，禁止豢養、交易危險動物，只有動物園、野生動物公園、馬戲團、育種和研究中心才有權飼養。

當地警方呼籲民眾檢舉違法者，把獵豹、獅子等帶到公共場所將面臨最長6個月牢刑、10萬至50萬迪拉姆罰款（約88萬至440萬台幣）。交易危險動物則可能被開罰5萬至50萬迪拉姆（約44萬至440萬台幣）。

如果讓虎豹等攻擊他人，造成對方殘疾，恐被關3至7年，若釀死亡，則會被處以無期徒刑。用危險動物恐嚇他人也會面臨牢刑或罰款，從10萬至70萬迪拉姆（約88萬至616萬台幣）。

新法律也禁止飼養猿、猴子等大多數野生動物，因其行為是不可預測的。新規也擴及到狗，民眾需得到許可證才可飼養，在公共場所時，必須用狗鍊牽著狗，違者最高處以10萬迪拉姆（約88萬台幣）。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物 老虎 阿拉伯聯合大公國 阿聯酋
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：虎豹街頭溜達景象不再 阿聯立法禁養危險動物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.