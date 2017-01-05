NASA衛星記錄中國霾害 15年間變化怵目驚心

NASA衛星每年空拍紀錄中國華北地區的空氣汙染，一年比一年嚴重。（圖擷取自NASA）

2017-01-05 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國空汙問題嚴重，從美國太空總署 （NASA）的Terra/MODIS衛星每年發布中國華北地區的空拍畫面中，可看出自2001年的氣溶膠汙染開始，除2008年因是奧運年，空氣有所改善，其餘年份只有越來越嚴重的霾害，到了去年霧霾已覆蓋全中國大片區塊，令人怵目驚心。

由照片中可見，2001年，NASA在中國東部觀測到呈現灰色的氣溶膠污染，向東延伸到渤海灣，但仍能看清楚陸地，不過自2002起，霧霾開始惡化，不斷向他處擴散，2007年7月份的空拍照片中，霧霾與雲層結合，完全看不到北京。

2008年因應北京奧運舉辦，北京政府實行多項試圖減少空汙的措施，這年的空拍照片可看出華北地區霧霾明顯減少，但過了這年之後，空氣汙染又逐年惡化，去年2016年的照片顯示，重度霧霾已覆蓋全中國大片地區。