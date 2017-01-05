| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

NASA衛星記錄中國霾害 15年間變化怵目驚心

NASA衛星每年空拍紀錄中國華北地區的空氣汙染，一年比一年嚴重。（圖擷取自NASA）

2017-01-05  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國空汙問題嚴重，從美國太空總署 （NASA）的Terra/MODIS衛星每年發布中國華北地區的空拍畫面中，可看出自2001年的氣溶膠汙染開始，除2008年因是奧運年，空氣有所改善，其餘年份只有越來越嚴重的霾害，到了去年霧霾已覆蓋全中國大片區塊，令人怵目驚心。

由照片中可見，2001年，NASA在中國東部觀測到呈現灰色的氣溶膠污染，向東延伸到渤海灣，但仍能看清楚陸地，不過自2002起，霧霾開始惡化，不斷向他處擴散，2007年7月份的空拍照片中，霧霾與雲層結合，完全看不到北京。

2008年因應北京奧運舉辦，北京政府實行多項試圖減少空汙的措施，這年的空拍照片可看出華北地區霧霾明顯減少，但過了這年之後，空氣汙染又逐年惡化，去年2016年的照片顯示，重度霧霾已覆蓋全中國大片地區。

廣告
  • 空拍照片顯示，唯有2008年因為舉辦奧運，空氣汙染明顯減少。（圖擷取自NASA）

    空拍照片顯示，唯有2008年因為舉辦奧運，空氣汙染明顯減少。（圖擷取自NASA）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NASA 中國 空污 霧霾
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：NASA衛星記錄中國霾害 15年間變化怵目驚心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.