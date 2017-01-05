鬼扯「遼寧號護航核潛艦」 台灣退將打臉中國大校

中國第一艘航空母艦「遼寧號」日前突破第一島鏈，遠航西太平洋與南海演訓。（美聯社）

2017-01-05 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦「遼寧號」日前突破第一島鏈，遠航西太平洋與南海演訓，目前已返回大連市母港。中國媒體對此曾引述海軍大校李傑的評論，稱遼寧艦的作戰任務是「護航核潛艦」，一番不符合軍事常識的言論，吸引我國海軍退役中將李晧出言諷刺。

李傑在相關的中媒報導中指出，遼寧艦此次在南海長時間停留並重點訓練，原因就是南海是中國戰略核潛艦的重要前進基地，遼寧艦要在這裡「撐起一把空中保護傘」。他認為，從理論上推斷，遼寧艦的作戰任務應包括與戰略核潛艦的相互配合，通過艦載戰鬥機和護航艦艇的掩護，確保中國核潛艦的安全和自由活動」。

根據《聯合報》報導，李傑的言論被台媒做〈大陸主場優勢 遼寧艦護航核潛艇〉的轉述報導後，李晧在臉書上的相關連結留言表示，「太跳tone了，其實觀察這次遼寧艦巡航訓練影訊，主體速率鮮少超過15節，這種速率，在東海、西太平洋和南海北部水文環境，遭遇潛艦，是處於相當的劣勢，如在其編隊前方適當距離，前置核潛艦，確能發揮觸角功能，這位大校先生，真的很令人大笑。」