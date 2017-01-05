中國國安副部長遭雙開 傳是竊聽領導人談話

2017-01-05 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國主管反間諜業務的國家安全部副部長馬建，遭到雙開（開除黨籍及公職），據報導，原因很可能因曾參與竊聽中共領導人談話，馬建即將開審，但他身份特殊，可能不會公開審訊。

《博聞社》報導，馬建曾被為是接任國安部長的熱門人選，不過，在2015年曾遭雙規處分，如今遭到雙開處分，成中共十八大後國安系統落馬最高官職，中共紀委監察部已在於去年12月30日發布這項違紀處分消息，指他涉5大罪包括嚴重違反政治紀律和政治規矩、對抗審查、轉移、藏匿涉案財物；還用職務上便利為親屬謀巨利、濫用權力干預司法等，還直指十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重。

據報導，馬建落馬的真正原因，很可能跟令計劃、周永康有關，認為他曾參與竊聽領導人談話等活動。

報導分析，馬建是位強悍的鬥爭高手，手段毒辣，之前曾策劃、主導偷拍前北京副市長劉志華淫亂視頻，導致劉志華下台被判刑，而這內幕更是被掩蓋長達8年，直到2014年底，才被解密。