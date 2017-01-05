紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查

2017-01-05 06:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市一列長島鐵路（Long Island Rail Road）的火車駛進紐約布魯克林站時發生意外，造成103人受輕傷，紐約大都會捷運局主管已認定，是列車的車速過快，衝進車站，朝人為操控不當方向調查。

紐約當局表示，乘載約6、700人的列車進站時在6號月台撞擊1座緩衝器，該月台暫停使用。由於車速慢，並非真的脫軌。美聯社報導消防官員說法，鐵軌的金屬似乎刺穿火車底部，導致車輪翹起來，這起意外造成百餘人受傷，其中11人需送醫治療，也波及鐵軌外一處工作區。