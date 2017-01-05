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紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查
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紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查

2017-01-05  06:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市一列長島鐵路（Long Island Rail Road）的火車駛進紐約布魯克林站時發生意外，造成103人受輕傷，紐約大都會捷運局主管已認定，是列車的車速過快，衝進車站，朝人為操控不當方向調查。

紐約當局表示，乘載約6、700人的列車進站時在6號月台撞擊1座緩衝器，該月台暫停使用。由於車速慢，並非真的脫軌。美聯社報導消防官員說法，鐵軌的金屬似乎刺穿火車底部，導致車輪翹起來，這起意外造成百餘人受傷，其中11人需送醫治療，也波及鐵軌外一處工作區。

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  • 紐約長島鐵路一列火車車禍，百餘人受傷。（美聯社）

    紐約長島鐵路一列火車車禍，百餘人受傷。（美聯社）

  • 列車車禍，警方封鎖月台進行調查。（歐新社）

    列車車禍，警方封鎖月台進行調查。（歐新社）

  • 紐約長島鐵路一列火車車禍，百餘人受傷。（美聯社）

    紐約長島鐵路一列火車車禍，百餘人受傷。（美聯社）

  • 紐約長島鐵路一列火車車禍，百餘人受傷，傷者多數是輕傷。（美聯社）

    紐約長島鐵路一列火車車禍，百餘人受傷，傷者多數是輕傷。（美聯社）

  • 紐約長島鐵路一列火車進站時不慎撞上緩衝器，波及旁邊一處工作區。（美聯社）

    紐約長島鐵路一列火車進站時不慎撞上緩衝器，波及旁邊一處工作區。（美聯社）

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