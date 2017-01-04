用完殺蟲劑拿水沖 美國一家10口4死6住院

德州誤用殺蟲劑事件，造成4死6傷。（圖擷自每日郵報）

2017-01-04 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州當地時間2日發生一起殺蟲劑中毒事件，因誤用殺蟲劑導致產生有毒氣體磷化氫，造成4名兒童死亡、另有6人在醫院觀察。

綜合外媒報導，德州西部阿馬里洛（Amarillo）一個家庭，2日在家中噴灑殺蟲劑，其中一名成員欲用水將殺蟲劑沖掉時，不料殺蟲劑卻發生化學反應產生磷化氫，造成家中1名兒童當場死亡，另外3人送醫後也宣告不治。

該家庭共有10名成員，死者為17歲女兒與11歲、9歲、7歲的兒子，男屋主與另外4名孩子情況穩定，女屋主目前情況嚴重，需要靠呼吸器維持生命。

報導指出，因磷化氫會造成呼吸衰竭，更可能導致肺水腫、嚴重損傷呼吸功能，只要幾PPM濃度就會導致死亡。最早到當地的10警消人員及醫護人員目前也在醫院觀察，初步觀察後未出現不適症狀。

據了解，該戶人家用的是用於殺死昆蟲與老鼠的殺蟲劑，這種殺蟲劑含有磷化鋁，碰到水會產生磷化氫氣體，磷化鋁在美國已被列為第一級毒藥，使用時必須遠離水源。