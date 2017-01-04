輸給「Master」隔天 「中國棋王」柯潔住院

2017-01-04 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，它連敗中、日、韓圍棋冠軍及多名好手，「中國棋王」柯潔也在近日成為Master的手下敗將，不料柯潔今（4）天竟突然在個人微博發文，透露自己住院，讓不少粉絲為之心疼，安慰他：「輸個棋而已，壓力別太大」。

「Master」在去年12月29日首度現身，在圍棋網站上接連擊敗圍棋好手，引發關注，柯潔在去年12月30日就與Master對決過，但連輸兩局，導致他在去年12月31日晚間於微博發文，表示在輸給Master後「一夜無眠」，整晚都在想對方強在哪裡。

不服輸的柯潔決定在1月3日再戰Master，不過又輸，引發外界震驚。過了一天，柯潔今天突然在微博表示「住院了」，他還附上一張打點滴的照片，表示：「人生第一次住院，拍個照紀念一下」，不少粉絲聯想到他前一日輸給Master的事，感到相當不捨，有人就安慰他：「我去幫你報仇！拔掉它（Master）的電源」、「壓力別太大」、「別想太多，又不是沒有輸過」。

截至今日下午，Master上線短短5天打了57場比賽，已經拿下了56連勝全無敗績（其中一場對手離線，判和局），中國「棋聖」聶衛平、「紅面棋王」周俊勳、「日本最強棋士」井山裕太、「南韓圍棋第四代守護神」朴廷桓、世界排名第一的柯潔，都成為了Master的手下敗將。