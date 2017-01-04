輸給「Master」隔天 「中國棋王」柯潔住院
2017-01-04 18:39
〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，它連敗中、日、韓圍棋冠軍及多名好手，「中國棋王」柯潔也在近日成為Master的手下敗將，不料柯潔今（4）天竟突然在個人微博發文，透露自己住院，讓不少粉絲為之心疼，安慰他：「輸個棋而已，壓力別太大」。
「Master」在去年12月29日首度現身，在圍棋網站上接連擊敗圍棋好手，引發關注，柯潔在去年12月30日就與Master對決過，但連輸兩局，導致他在去年12月31日晚間於微博發文，表示在輸給Master後「一夜無眠」，整晚都在想對方強在哪裡。
不服輸的柯潔決定在1月3日再戰Master，不過又輸，引發外界震驚。過了一天，柯潔今天突然在微博表示「住院了」，他還附上一張打點滴的照片，表示：「人生第一次住院，拍個照紀念一下」，不少粉絲聯想到他前一日輸給Master的事，感到相當不捨，有人就安慰他：「我去幫你報仇！拔掉它（Master）的電源」、「壓力別太大」、「別想太多，又不是沒有輸過」。
截至今日下午，Master上線短短5天打了57場比賽，已經拿下了56連勝全無敗績（其中一場對手離線，判和局），中國「棋聖」聶衛平、「紅面棋王」周俊勳、「日本最強棋士」井山裕太、「南韓圍棋第四代守護神」朴廷桓、世界排名第一的柯潔，都成為了Master的手下敗將。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 擊敗中國棋聖 「Master」用繁體字說話了！
- 中國威脅亞太地區 美軍司令：將全面部署F-35
- 美研究：雞懂「權謀」 智商遭到低估
- 中國國企管理層涉性騷 400烏干達員工罷工
- 斐濟發布海嘯警報 外海強震規模7.2
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 空運戰駒比機票貴 車手心痛買單
- 桃機今召開減碳會議 邁向國際低碳機場
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 屏東菸廠拚文創 趕2年內招商
- 桃園107校設情境教室 「身歷其境」學英語
- 搶劫退將 「小紅帽」露餡
- 兼顧勞資 學者︰應給予彈性
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 網傳同性婚姻愛滋會拖垮健保 健保署澄清
- 騷擾西門町女店長 禿頭男：要跟妳睡！
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 楊采妮懷胎5月 首度公開孕照「感受生命奧妙」
- 財劃法未修正 朱立倫︰6年少900億
- 1天嗑14碗湯圓 腸胃發炎掛病號
- 堅持國產雜糧品質 這群老農們這樣做…
- 家有頑童？ 屏東醫院籲把握ADHD黃金治療期
- 八仙塵爆案董座不起訴 受害人二度聲請再議
- 有其母必有其子 楊洋氣質媽首曝光
- 殺妻凶嫌收押 猛吞肉塊噎死
- 有沒有又手癢？ 偷車賊呆萌說「有」逮正著
- 聽證作業上路至今爭議不斷 內政部遭批
- 昇陽光電12月營收月減32.37%
- 〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
- 一例一休衝擊物價 工商界籲6月後修法改善
- 基隆嶼碼頭整修 拚明年初開放
- 計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店
- 不畏司法狂詐財？ 原來張淑晶有這背景...
- 台大郭明良案 預計13日送交教評會審議
- 如何預防腎結石？醫：首先就是多喝水
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
- 寵物商機發燒 吃、住都有專屬設計
- 殷仔年收4.5億 首度超越達比修
- 社福團體與醫院結盟 企圖推動最強長照2.0
- 自由限時批》超級航母「卡爾文森」號出擊，北京挫咧等！
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 高雄輕軌車門按鈕放這裡… 鄉民︰太糟糕了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：輸給「Master」隔天 「中國棋王」柯潔住院
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分