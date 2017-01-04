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美研究：雞懂「權謀」 智商遭到低估

根據美國的最新研究，雞的智商遭到人類低估，其實牠們的思考近似哺乳類和靈長類，甚至懂得權謀。（法新社）

2017-01-04  17:00

〔編譯陳正健／綜合報導〕一般認為，雞的腦部不大，智商肯定不高。不過，根據美國的最新研究，雞的智商遭到人類低估，其實牠們的思考近似哺乳類和靈長類，甚至懂得權謀。

美國科學家回顧先前的研究，針對雞的智商進行探討，並將成果刊登於《動物認知》（Animal Cognition）期刊。

研究發現，公雞會發出作假啼聲，假裝有食物以吸引母雞。牠們在求偶時也會放低啼叫音量，避免驚動情敵。

另外，雞其實也有數字概念，即使新生小雞也可辦別數量。牠們還有思考和邏輯能力，約略等於人類7歲小孩的程度。

研究也顯示，雞也有自制能力，也換取更佳的食物報酬，其溝通也相當複雜，並且也有正、負面情緒，包括恐懼、期待和焦慮等。

研究人員洛瑞馬里諾博士（Dr. Lori Marino）指出，雞也有世故的行為，辦別不同的個體，有權謀式的社會互動。

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