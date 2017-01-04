中製「南海九段線」地球儀輸日 日媒憂「怎麼教小孩？」
2017-01-04 17:25
日本大阪市一家廠商從中國進口的地球儀，在南海區域上標注了「九段線」，認為這個商品在偷渡「中國政治意圖」。（圖擷自《產經新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕去年7月，南海仲裁案判決出爐，裁決中國「九段線」沒有法律根據，引發中國強烈不滿，宣稱九段線內的範圍是其固有領土，強調判決對中國無約束力，近來有媒體發現進口日本的中國製地球儀竟在南海標上「九段線」。
根據日本《產經新聞報導》，日本大阪市一家廠商進口中國製地球儀，在南海區域上標注了「九段線」，與日本政府立場不符，認為這個商品在偷渡「中國政治意圖」，對於孩子的教育有不良的影響；該廠商負責人喊冤，在地球儀上的註解欄中有將「九段線」標註為有爭議的國界，也否認受到中國政府的壓力。
報導稱，根據負責統籌日本國內教育、科學技術、學術等事務的日本文部科學省規定，在日本現行審定的教科書和地圖中均沒有標註「九段線」，但市面上銷售的地球儀並沒有專門審查制度。
日前有廠商曾受到中國壓力，在地球儀上將「台灣」標註為「台灣島」，受到日本民眾抗議抵制而停產，當時東京都知事石原慎太郎痛批：「這種只將單方面主張標記的行為，對孩子們的世界觀，會產生什麼影響呢」？
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