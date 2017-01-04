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中製「南海九段線」地球儀輸日 日媒憂「怎麼教小孩？」

日本大阪市一家廠商從中國進口的地球儀，在南海區域上標注了「九段線」，認為這個商品在偷渡「中國政治意圖」。（圖擷自《產經新聞》）

2017-01-04  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月，南海仲裁案判決出爐，裁決中國「九段線」沒有法律根據，引發中國強烈不滿，宣稱九段線內的範圍是其固有領土，強調判決對中國無約束力，近來有媒體發現進口日本的中國製地球儀竟在南海標上「九段線」。

根據日本《產經新聞報導》，日本大阪市一家廠商進口中國製地球儀，在南海區域上標注了「九段線」，與日本政府立場不符，認為這個商品在偷渡「中國政治意圖」，對於孩子的教育有不良的影響；該廠商負責人喊冤，在地球儀上的註解欄中有將「九段線」標註為有爭議的國界，也否認受到中國政府的壓力。

報導稱，根據負責統籌日本國內教育、科學技術、學術等事務的日本文部科學省規定，在日本現行審定的教科書和地圖中均沒有標註「九段線」，但市面上銷售的地球儀並沒有專門審查制度。

日前有廠商曾受到中國壓力，在地球儀上將「台灣」標註為「台灣島」，受到日本民眾抗議抵制而停產，當時東京都知事石原慎太郎痛批：「這種只將單方面主張標記的行為，對孩子們的世界觀，會產生什麼影響呢」？

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  • 九段線是中華人民共和國在建政後所主張，來源則是中共於1953年為修好與越南的邦交，在中華民國十一段線的基礎上移除與越南相鄰的北部灣、東京灣兩線後，所改成的九段線。（本報製作）

    九段線是中華人民共和國在建政後所主張，來源則是中共於1953年為修好與越南的邦交，在中華民國十一段線的基礎上移除與越南相鄰的北部灣、東京灣兩線後，所改成的九段線。（本報製作）

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