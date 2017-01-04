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防粉塵散播 中國將築「長城」封鎖

中國河北為了降低空氣中的粉塵污染，決定建造總長度超過17公里的防塵網。（圖擷自《中新網》）

2017-01-04  11:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來飽受霧霾侵擾，居民生活受到嚴重影響，中國河北為了降低空氣中的粉塵污染，決定建造總長度超過17公里的防塵網，成為世界最大的系列防塵網工程。

中國北京、天津、河北等鄰近地區在霧霾中迎接2017年新年，但受到霧霾侵擾，許多交通都受到影響，多條高速公路採取封閉措施，列車誤點，飛機航班延誤；為了解決霧霾及粉塵汙染問題，根據《中新網》報導，在河北秦皇島港的煤炭裝卸作業區內，正在興建一道長近3公里，高23公尺的防塵網。

據了解，這道防塵網將與已建成的防塵網串聯在一起，把秦皇島港所有煤炭堆場及礦石堆場全部包圍，防範粉塵散播，解決堆場周圍的空氣污染問題；屆時，秦皇島港、唐山曹妃甸港、滄州黃驊港三港區將建成總長度超過17公里的防塵網，成為世界最大的系列防塵網工程。

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  • 在河北秦皇島港的煤炭裝卸作業區內，正在興建一道長近3公里，高23公尺的防塵網。（圖擷自《中新網》）

    在河北秦皇島港的煤炭裝卸作業區內，正在興建一道長近3公里，高23公尺的防塵網。（圖擷自《中新網》）

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