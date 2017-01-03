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驚！馴獸師猛遭鱷魚狠咬翻轉 全場觀眾嚇傻

2017-01-03  22:46

〔即時新聞／綜合報導〕「馴獸師」是一件相當專業，且具有高度危險的工作，日前泰國就有一名訓獸師，在與鱷魚進行特技表演時，慘遭失控的鱷魚狠咬，嚇壞全場觀眾，所幸最後鱷魚鬆開了嘴，並無造成大礙。

根據《每日郵報》報導，47歲沙朗剛（Anusak Salangam），是泰國普吉府一間鱷魚世界樂園的訓獸師，日前他在一場鱷魚秀時，忽然遭鱷魚含咬住右手，且鱷魚還激動的反滾身體，似乎想把沙朗剛的手扯斷，幸好沙朗剛機警的順勢與鱷魚一同反轉，保住了自己的右手，而鱷魚也在下一秒鬆了口，沙朗剛便趕緊離開表演區。

園方人員表示，沙朗剛是一名非常有經驗的馴獸師，他很能駕馭鱷魚，雖然突發意外造成他受傷但並無大礙，也已回崗位繼續表演鱷魚秀。

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  • 沙朗剛為了保住自己的右手，機警的順勢與鱷魚一同翻轉。（圖擷自dailymail）

    沙朗剛為了保住自己的右手，機警的順勢與鱷魚一同翻轉。（圖擷自dailymail）

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相關關鍵字： 手臂 普吉府 泰國 猛烈 馴獸師 鱷魚 鱷魚世界樂園
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