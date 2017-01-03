指尖被貼電極 瑞典維權人士在中國「被認罪」
瑞典維權人士達林（見圖）在中國「被認罪」，央視選在熱門時段放送畫面。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國央視去年1月19日播出瑞典維權人士達林（Peter Dahlin）被認罪的道歉聲明，畫面中他承認接受外國非政府組織資助，並擔任西方反中勢力在中國的眼線。事過1年，達林接受英國衛報專訪，詳述當初「被認罪」的過程。
達林被關進牢房後，被2名監獄官24小時輪班監視，他們不與達林交談，僅記下他的一舉一動。此外，達林不能與大使館聯絡、不能運動、不能曬太陽，連續被用測謊機審問到深夜，睡眠時間遭剝奪。盤問者口氣相當威嚇，一口咬定他是間諜。達林相信，他們的目的就要他放下決心。
達林的指尖甚至被貼上電極，一台小型攝影機架在他前面。達林認為，這是「一部相當聰明的心理腳本」，要他吐露組織的工作內容以及資助者。顯然，這些器具沒達到中國的目的。
達林稱盤問者為「張小姐」。當時達林被要求給出關於犯罪的細節，否則不可入睡，「她當時非常灰心，一直說他們對我有多好。」
接著達林被要求寫悔過書後，隔日被要求脫下監獄制服、換上便服後走進一間房間，房間另一頭坐著一名央視女記者。達林收到一張7-8頁的A4稿，都是事先擬好的回答。
達林的「認罪」片中承認，其組織發表的中國人權報告內容不實，因為他沒有親眼所見，都是「通過網上搜索查詢等方式做出來的」。達林也說他吃飽睡足，未遭受不當對待。
達林也說，「不管是小便、上大號、還是洗澡，他們通常會起身跟隨我，就在那裡看著。」達林笑說，「是有點奇怪，好在我是瑞典人，瑞典對裸體抱持較開放的態度。」
達林在北京的「人權衛士緊急救援協會」（Chinese Urgent Action Working Group）服務，他的第一個計畫，就是批評中國「黑獄」的報告，並指出北京就有8間黑獄。
英國衛報指出，自習近平2012年11月出任中國國家元首後，女權人士、記者、學界、部落客、人權律師、出版商、甚至像達林這樣的非政府組織的成員，都被共產黨當成預防政權遭到推翻的目標。
相關影音請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 「戴套紅蘿蔔」躺公園 網友：一看就是內行人
- 單一陳情系統上線 柯p：投訴總統都可以處理啦
- 「千年之戀」MV配樂盜版？ 史前館被爆先上車後補票
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 日台交流協會揭牌 日方：關係再上層樓
- 買黃金、抽金幣 櫃買中心新春送大禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC study to decide fate of Songshan airport
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 美髮師跳樓斷魂 耿姓男友3萬交保、限制住居
- 找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- NBA》喬丹後繼有人！公牛巴特勒狂砍52分滅蜂
- 《老夫子》原作王家禧辭世 二代王澤將赴美奔喪
- 星雲大師書法展 幅幅都是一筆到底
- 弘光學者研發底泥採樣設備 土地有機會再活化
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉錯了，不要賴給賴和！
- 【愛讀書】 《該死的是妳》
- 消防闖關趣 1月8日在高市金獅湖道德院上場
- 日台交協揭牌 日：日台友好關係全球少見
- 紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
- 清新女團禮貌假的？丟棄前輩簽名CD挨譙
- 夏如芝揮別情傷 「心痛是上天要給你更美好人生」
- 《月薪嬌妻》爆紅 外景地沾光 戲迷來這求桃花
- 生活成本大幅提高 美國人負債 逼近金融海嘯前水準
- 洪秀柱也將赴美 媒體爆：同日跟小英「打擂台」！
- 中國貴州入秋首例H7N9 疾管署提升疫情建議至「警示」
- 王鴻程火球受矚目 不排除提前挑戰職棒
- 與港議員對談遭中國嗆 黃國昌：反映對民主的恐懼
- 匯價區間震盪 新台幣午盤小升6分
- 賣回收「不滿被當乞丐」 男涉嫌持刀恐嚇
- 元旦登石夢谷失聯 恐誤闖山老鼠賊窩
- 范瑋琪曬飛飛斜眼笑臉 網友：邪惡想法在萌芽！
- 通緝犯借名逃亡 活體掃描揪本尊
- 臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零
- 傳藝冬山厝未取得旅館登記 新團隊若營利恐涉違法
- 工商及公益團體 捐1800箱新鮮蔬果給中市邊緣戶
- 現制報你知：計程車司機上限68歲
標題：指尖被貼電極 瑞典維權人士在中國「被認罪」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email