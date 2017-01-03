指尖被貼電極 瑞典維權人士在中國「被認罪」

瑞典維權人士達林（見圖）在中國「被認罪」，央視選在熱門時段放送畫面。（美聯社）

2017-01-03 21:19

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國央視去年1月19日播出瑞典維權人士達林（Peter Dahlin）被認罪的道歉聲明，畫面中他承認接受外國非政府組織資助，並擔任西方反中勢力在中國的眼線。事過1年，達林接受英國衛報專訪，詳述當初「被認罪」的過程。

達林被關進牢房後，被2名監獄官24小時輪班監視，他們不與達林交談，僅記下他的一舉一動。此外，達林不能與大使館聯絡、不能運動、不能曬太陽，連續被用測謊機審問到深夜，睡眠時間遭剝奪。盤問者口氣相當威嚇，一口咬定他是間諜。達林相信，他們的目的就要他放下決心。

達林的指尖甚至被貼上電極，一台小型攝影機架在他前面。達林認為，這是「一部相當聰明的心理腳本」，要他吐露組織的工作內容以及資助者。顯然，這些器具沒達到中國的目的。

達林稱盤問者為「張小姐」。當時達林被要求給出關於犯罪的細節，否則不可入睡，「她當時非常灰心，一直說他們對我有多好。」

接著達林被要求寫悔過書後，隔日被要求脫下監獄制服、換上便服後走進一間房間，房間另一頭坐著一名央視女記者。達林收到一張7-8頁的A4稿，都是事先擬好的回答。

達林的「認罪」片中承認，其組織發表的中國人權報告內容不實，因為他沒有親眼所見，都是「通過網上搜索查詢等方式做出來的」。達林也說他吃飽睡足，未遭受不當對待。

達林也說，「不管是小便、上大號、還是洗澡，他們通常會起身跟隨我，就在那裡看著。」達林笑說，「是有點奇怪，好在我是瑞典人，瑞典對裸體抱持較開放的態度。」

達林在北京的「人權衛士緊急救援協會」（Chinese Urgent Action Working Group）服務，他的第一個計畫，就是批評中國「黑獄」的報告，並指出北京就有8間黑獄。

英國衛報指出，自習近平2012年11月出任中國國家元首後，女權人士、記者、學界、部落客、人權律師、出版商、甚至像達林這樣的非政府組織的成員，都被共產黨當成預防政權遭到推翻的目標。

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