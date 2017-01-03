| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

天線寶寶有小孩了？ 網友：而你還是單身

2017-01-03  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）製播的幼兒節目《天線寶寶》（Teletubbies），自1997年開播以來風靡全球，還是不少人的兒時記憶。不過最近卻傳出，雖然他們外表從沒有變過，但卻已經有小孩了！

中國微博近日瘋傳一則影片，影片中固定老班底的天線寶寶依舊沒變，在他們出場後，接著進入嬰兒房，畫面中竟出現4名「小天線寶寶」在嬰兒房內道晚安，讓中國網友相當驚訝，並表示「天線寶寶都有小孩了，但你還是單身。」、「心疼自己1秒鐘」、「所以他們無性繁殖？」

不過據影片下方的網友留言指出，這其實是一個音樂盒、並不是他們的小孩，而這則影片在去年11月23日就已上傳至YouTube，目前已累積超過58萬瀏覽人次。

相關連結請見

廣告
  • YouTube上一則影片出現「小天線寶寶」，據網友指出，這是一個音樂盒，而非天線寶寶的小孩。（圖擷取自YouTube）

    YouTube上一則影片出現「小天線寶寶」，據網友指出，這是一個音樂盒，而非天線寶寶的小孩。（圖擷取自YouTube）

  • 原本的4名固定班底天線寶寶。（圖擷取自YouTube）

    原本的4名固定班底天線寶寶。（圖擷取自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BBC 中國 天線寶寶 小孩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：天線寶寶有小孩了？ 網友：而你還是單身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.