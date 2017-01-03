天線寶寶有小孩了？ 網友：而你還是單身

2017-01-03 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）製播的幼兒節目《天線寶寶》（Teletubbies），自1997年開播以來風靡全球，還是不少人的兒時記憶。不過最近卻傳出，雖然他們外表從沒有變過，但卻已經有小孩了！

中國微博近日瘋傳一則影片，影片中固定老班底的天線寶寶依舊沒變，在他們出場後，接著進入嬰兒房，畫面中竟出現4名「小天線寶寶」在嬰兒房內道晚安，讓中國網友相當驚訝，並表示「天線寶寶都有小孩了，但你還是單身。」、「心疼自己1秒鐘」、「所以他們無性繁殖？」

不過據影片下方的網友留言指出，這其實是一個音樂盒、並不是他們的小孩，而這則影片在去年11月23日就已上傳至YouTube，目前已累積超過58萬瀏覽人次。

相關連結請見