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霾害嚴重無法進港 2000多名中國旅客海上漂流2天

2017-01-03  15:41

〔即時新聞／綜合報導〕受到中國嚴重霾害影響，天津一艘原訂於跨年夜當晚入港的大型郵輪，竟遲遲無法順利靠岸，全船逾2000名旅客被迫在海上漂流3日，直到昨天下午4時許，當地天氣稍為好轉才終於得以靠岸。

根據中媒《澎湃新聞》報導，這艘郵輪去年12月26日從天津啟程，先後在韓國及日本停留，沒想到就在31日即將返抵天津港時，港務人員突然發出警訊，告知因受到霧霾影響視線不清，為了防止發生意外，要求郵輪在海上等待通知。

報導指出，旅客們這一等就是兩天，原已計畫好與家人團聚跨年的旅客們只好在海上度過。不過負責該次旅遊的旅行社也安排了酒會，提供旅客們免費飲食。「至少這裡不像機場只能枯等」一名受困船上的旅客說，「船上有游泳池、健身房，大家還是有許多娛樂可以消遣時間」。

據悉，從去年底開始，中國北方地區發生了入秋以來最嚴重的霧霾天氣，影響超過90個城市，高達4.6億人被迫生活在有毒的空氣中。

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  • 由於霾害嚴重，為了防止發生意外，天津港務人員要求一艘郵輪在海上等待通知，超過2000名遊客便從跨年夜起受困海上直到昨天獲准登岸。（示意圖，擷取自網路）

    由於霾害嚴重，為了防止發生意外，天津港務人員要求一艘郵輪在海上等待通知，超過2000名遊客便從跨年夜起受困海上直到昨天獲准登岸。（示意圖，擷取自網路）

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