| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 國際

中國賺錢卻不控制北韓 川普批評：好樣的啊！

川普在推特貼文談到北韓發展飛彈一事，但他嗆北韓不可能發展出核武器。（美聯社）

2017-01-03  09:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年不斷試射飛彈，並不斷對外宣稱飛彈可搭載核彈頭。但即將上任的美國準總統川普（Donald Trump）今天在推特貼文說 「這不會發生！」，他更批評中國在北韓議題上完全沒有提供幫忙。

川普今天稍早在推特貼文談到北韓發展飛彈一事，「北韓對外表示，他們在發展射程可達美國地區的核子武器上，已經進入最後階段」，但川普卻嗆明「這不會發生！」

另外，川普也批評中國在北韓議題上完全沒有幫助，「中國在跟美國之間的單邊貿易上，已經拿走巨額的金錢和財富，但卻不會在北韓問題上提供幫忙。真是好樣的啊！」

廣告
  • 川普批評中國在北韓議題上完全沒有做出幫助， 更諷刺說「真是好樣的！」（圖截自川普推特）

    川普批評中國在北韓議題上完全沒有做出幫助， 更諷刺說「真是好樣的！」（圖截自川普推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北韓 川普 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：中國賺錢卻不控制北韓 川普批評：好樣的啊！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.