中國賺錢卻不控制北韓 川普批評：好樣的啊！

川普在推特貼文談到北韓發展飛彈一事，但他嗆北韓不可能發展出核武器。（美聯社）

2017-01-03 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年不斷試射飛彈，並不斷對外宣稱飛彈可搭載核彈頭。但即將上任的美國準總統川普（Donald Trump）今天在推特貼文說 「這不會發生！」，他更批評中國在北韓議題上完全沒有提供幫忙。

川普今天稍早在推特貼文談到北韓發展飛彈一事，「北韓對外表示，他們在發展射程可達美國地區的核子武器上，已經進入最後階段」，但川普卻嗆明「這不會發生！」

另外，川普也批評中國在北韓議題上完全沒有幫助，「中國在跟美國之間的單邊貿易上，已經拿走巨額的金錢和財富，但卻不會在北韓問題上提供幫忙。真是好樣的啊！」