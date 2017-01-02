不想當中國公民 港人國籍變更申請案大增
2017-01-02 21:08
〔即時新聞／綜合報導〕疑受銅鑼灣書店事件影響，香港去年前10個月申請國籍變更人數達172件個案，比2015年全年人數增加3成。持有外國護照的民眾申請獲批准後，就不再是中國公民，可享護照所屬國家的領事保護權。
香港《明報》報導，去年放棄當中國人的香港人大增，國籍變更申請個案達172件，2015年全年僅134件，高出28.4%。香港立法會保安事務委員會副主席涂謹申說，個案增加是港人以行動回應銅鑼灣書店事件。
在銅鑼灣書店事件中，股東李波雖持有英國護照，面對欲相助的英國，中國表示，按照基本法和中國國籍法，李波首先是一名中國公民。根據中國國籍法，在中國領土出生，並具中國血統的香港居民皆為中國公民，在香港及中國不享有外國領事保護權。持外國護照的港人必須申請國籍變更，才不再是中國公民。
時事評論員劉銳紹指出，銅鑼灣書店事件讓港人覺得北京當局不理會一國兩制、港府也沒有捍衛，加上在政治上對中國沒信心，港人為尋求更大保障選擇不當中國人。
移民顧問公司創辦人關景鴻也指出，去年該公司承接80件港人移民案，估計會有增加趨勢。他認為移民原因還有稅制，避免雙重徵稅而處理國籍問題。
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