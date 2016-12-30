這張紙遲到了55年！全美首張「雙性」出生證明出爐
2016-12-30 16:40
基南獲得美國首張「雙性」出生證明。（擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市稍早發出全國第一張「雙性（intersex）」的出生證明，由現年55歲的雙性人基南（Sara Kelly Keenan）領得，她開心地迎來奮戰多年的首場勝利，強調這是美國在「第三性別」議題上的一大進步。
綜合外媒報導，基南天生有著男性的遺傳因子，雖然體外僅有女性的外生殖器，但體內卻同時具有男女雙性的內生殖器。基南表示，她從小被當成女孩子教養，而她自己也偏好女性稱謂，直到稍為年長後才發現身為雙性人的事實。
基南受訪時將其成長過程形容為「滿滿的謊言與欺騙」。最初，醫生建議把她的外生殖器重塑成陰莖形狀，藉此將她「改造」回男人以符合其DNA性別，不過這項提議隨即被她父親拒絕。相反地，基南順從自己的性別認同選擇繼續當女生，並從16歲開始接受女性荷爾蒙療程。
數十年來，基南不斷為自身權益進行抗爭，直到今年9月才獲得法官同意，將她駕照上性別欄改為「非二元性別（non-binary）」，這次她又寫下歷史，成功拿到雙性的出生證明。基南表示，下一步將努力取得雙性身分證，讓「第三性別」的權益向前再跨出一大步。
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