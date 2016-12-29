詛咒之年！莉亞公主去世隔日 影星媽媽竟也離世

「莉亞公主」嘉莉費雪（右）與母親黛比雷諾合照。（擷取自《洛杉磯時報》）

2016-12-29 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕60歲的「莉亞公主」嘉莉費雪27日於美國洛杉磯去世，她的母親，知名影星黛比雷諾在與家人商討女兒後事時疑似中風，稍早竟也傳出過世，享年84歲。

綜合外媒報導，嘉莉在美國洛杉磯當地時間27日早上8點55分心臟病併發症過世，而她的母親黛比雷諾在女兒病逝後一日相繼離世，令2016西洋娛樂圈的「詛咒之年」話題持續延燒。

嘉莉費雪辭世後，黛比雷諾曾在臉書上寫下「謝謝所有支持我最愛、最有才華女兒的人，你們對嘉莉的思念與祈禱引領著她前往下一站，謝謝大家」。沒想到寫下這段話後不久，黛比就傳出中風，更於稍早病逝於醫院。