他這招讓女同學每天偷拍 照片超過12萬次轉發！
2016-12-27 07:43
美國一名男高中生創意十足，每天的服飾都與飲料顏色相互搭配。（圖取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男高中生創意十足，每天的服飾都與飲料顏色相互搭配。他的做法吸引到班上女學生注意並偷拍，放上網路後人氣爆紅。
《buzzfeed news》報導，美國維吉尼亞州16歲高中生米蘭（Brian Milan）為了好玩，每天衣服顏色都與飲料相互搭配。他持之以恆，不管是紅色、黑色、橘色、藍色飲料，都配上相應顏色的衣服。
報導指出，老師和同學逐漸發現他的小創意，一位女同學更偷拍下來PO上網路，結果引發轟動，轉發超過12萬次。米蘭跟父母說他的爆紅小創意，他的父母都笑了。
女同學忍不住偷拍。（圖取自推特）
飲料商應該付錢給他。（圖取自推特）
小創意讓網友大讚。（圖取自推特）
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