小狗骨折還被丟在冰天雪地！網友集資送醫開刀

歐利進到中途家庭照顧，希望新主人能帶領牠進入新生活。（圖擷取自Detroit Animal Welfare Group）

2016-12-25 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國底特律發現一隻消瘦的小狗，孤單的在雪地中與丟棄的家具坐在一旁，民眾發現即時救援牠，才發現他不只遭丟棄，甚至身體骨折，於是發現者在網路募款，成功湊足醫藥費讓牠動手術。

《中央社》報導，當時發現這隻小狗，小狗被救援志工將牠取名為歐利（Ollie），牠窩在一張廢棄木椅上，身旁還有大量的廢棄家具，當時下著雪，小狗又獨自縮在家具中，於是民眾趕緊將牠帶到獸醫院醫治，發現股骨有骨折破損。

民眾隨後在《You Caring》網站發動募款，希望籌措到2500美元（約8萬855元台幣）的醫藥費用，讓小狗開刀治療，想不到短短幾天就募集到6746美元（約21萬8180元），成功進行手術，至今該網站已募得1萬535美元（34萬625元），不僅讓牠開刀手術，更能支付牠之後生活伙食。

經過手術後，歐利已經恢復健康，但醫師同時發現牠有心絲蟲症，所以開刀休養後還要接受心絲蟲症的治療，稍早在動保網站《Detroit Animal Welfare Group》宣布，歐利的心絲蟲治療也順利成功，並且幫牠找到中途家庭照顧，讓牠迎接新生活。