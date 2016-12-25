環遊世界很省錢！丹麥男子靠這招暢遊全球122國

37歲丹麥男子佩德森（Torbjørn C. Pedersen）只搭乘貨櫃船，已收集122國的旅遊經驗。（圖擷自《每日電訊報》）

2016-12-25 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都有環遊世界的夢想，但往往侷限於經濟的因素而無法成行。不過，37歲丹麥男子佩德森（Torbjørn C. Pedersen）靠著搭乘貨櫃船在全球觀光，至今已收集122國的旅遊經驗！

據《每日電訊報》報導，佩德森是丹麥紅十字會的親善大使，他從2013年10月起以訪問世界上每個國家為目標，但他完全不坐飛機，省下昂貴的機票費，改成只依靠貨櫃船移動，已集滿歐洲、美洲、加勒比海和印度洋地區的122國。

他在每個國家至少都會待上24小時，名單上還剩下非洲、東歐、中東、亞洲和太平洋島嶼的81個國家。目前為止，他最驚艷的國家是古巴、伊朗和格陵蘭，這些地方在風景、文化和歷史上不僅十分獨特，也令人難以忘記。